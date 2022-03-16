Изменен порядок назначения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет

с 1 апреля 2022 года вступают в силу изменения в порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

С 1 февраля 2022 года введен беззаявительный перерасчет пособия от 3 до 7 лет в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума на ребенка в Республике Дагестан.

В перечень уважительных причин, по которым гражданин имеет право на получение выплаты, в случае отсутствия дохода («нулевого дохода»), включены(дополнены) следующие причины:

гражданин или член его семьи имеет непрерывное медицинское лечение длительностью свыше 3 месяцев (раньше не было срока непрерывности);

семья заявителя являлась (является) многодетной (этот случай распространяется только на заявителя или только на одного из членов его семьи).

С 1 апреля 2022 года при расчете критерия нуждаемости будут исключать ряд выплат и имущества. По новым правилам при оценке критерия нуждаемости не будут учитывать автомобили или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, которые находятся в розыске или под арестом.

Не будут также учитывать жилье, транспорт и имущество, которое семья полностью купила на средства целевых субсидий, выделяемых в рамках государственной программы социальной поддержки.

Кроме того, при расчете среднедушевых доходов семьи из учета исключат целевые средства (гранты, субсидии и другие поступления), предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства, средства материнского (семейного) капитала в денежной форме, социальное пособие на погребение, а также налоговые вычеты и целевые средства, которые получают в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.