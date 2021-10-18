Избрание Сергея Меликова Главой Дагестана стало признанием его заслуг и успехов

За многие годы в республике накопилось огромное количество проблем в жилищно-коммунальной, социальной и других отраслях. И решение требует четких и скоординированных действий со стороны органов управления. Профессионализм и опыт нового Главы Дагестана позволят осуществить намеченные программы и помогут объединить многонациональный народ Дагестана для решения сложнейших задач по улучшению жизни во всех сферах нашей жизни.

Уверен, что деятельность Сергея Алимовича и его дружной и сплоченной команды будет и дальше способствовать укреплению и дальнейшему развитию экономической и социальной сферы республики, а также улучшению качества жизни дагестанцев»,- сказал народный избранник.