Общество

Избрание Сергея Меликова Главой Дагестана стало признанием его заслуг и успехов

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Президент Федерации кикбоксинга Дагестана, заслуженный тренер России, депутат Собрания депутатов г. Избербаша Магомед Магомедов прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Дагестана.

«Результаты голосования вновь подтвердили авторитет Главы республики, как опытного и грамотного руководителя. Избрание его на высокий государственный пост стало признанием заслуг и успехов Сергея Алимовича, проявлением большого доверия и уважения дагестанцев.

За многие годы в республике накопилось огромное количество проблем в жилищно-коммунальной, социальной и других отраслях. И решение требует четких и скоординированных действий со стороны органов управления. Профессионализм и опыт нового Главы Дагестана позволят осуществить намеченные программы и помогут объединить многонациональный народ Дагестана для решения сложнейших задач по улучшению жизни во всех сферах нашей жизни.

Уверен, что деятельность Сергея Алимовича и его дружной и сплоченной команды будет и дальше способствовать укреплению и дальнейшему развитию экономической и социальной сферы республики, а также улучшению качества жизни дагестанцев»,- сказал народный избранник.

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