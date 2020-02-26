Избран новый глава СП «сельсовет Курагский» МО «Агульский район»

Собранием депутатов сельского поселения «сельсовет Курагский» Агульского района на должность главы СП «сельсовет Курагский» избран Раджаб Рамазанович Курбанов. Соответствующее решение было принято 25 февраля 2020 года.

Сегодня, 26 февраля, на расширенном совещании с руководителями организаций и учреждений широкой общественности нового главу сельского поселения представил глава Агульского района Закир Каидов.

Раджаб Курбанов родился 1 мая 1992 года в селе Худиг Агульского района. В 2009 году после окончания Худигской СОШ поступил в ДГТУ, по завершении обучения вернулся в Агульский район.

Работал бухгалтером в Худигской школе, затем в администрации Агульского района ведущим специалистом-программистом. До избрания на новую должность работал бухгалтером в сельском поселении «сельсовет Буршагский». Женат, воспитывает троих детей.