Избран новый глава СП «село Буркихан» МО «Агульский район»

Собранием депутатов сельского поселения «село Буркихан» Агульского района на должность главы СП «село Буркихан» избран Назим Раджабович Рамазанов. Новоиспеченного главу сельского поселения сегодня, 26 февраля, на расширенном совещании представил общественности глава Агульского района Закир Каидов.

Назим Раджабович Рамазанов родился 3 октября 1964 года в селе Буркихан Агульского района. В 1981 году после окончания Буркиханской СОШ поступил в ДГПИ на филологический факультет.

В разные годы в Ричинской и Буркиханской школах работал учителем. До назначения на новую должность работал в КЦСОН в МО «Агульский район». Женат, имеет троих детей.