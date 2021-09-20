Избирком подвел итоги выборов в Дагестане

Избирательная комиссия Дагестана подвела итоги выборов. «Единая Россия» набрала 81,18% голосов, партия «КПРФ» – 6,20%, «Справедливая Россия – патриоты – за правду – 5,56%, ЛДПР – 2,49%, Всероссийская политическая партия «Партия роста» – 1,05%, за остальные партии проголосовали менее 1% избирателей.

В Северном одномандатном избирательном округе №10 наибольшее количество голосов получил Абдулхаким Гаджиев (84,87%), в Центральном одномандатном избирательном округе №11 – Мурад Гаджиев (80,20%), в Южном одномандатном избирательном округе №12 — Джамаладин Гасанов (73,31%).

В Народное Собрание Республики Дагестан седьмого созыва проходят три партии: «Единая Россия» – 73,74%, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» в Республике Дагестан – 12,71% и «КПРФ» – 11,62%.