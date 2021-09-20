Избирком Дагестана сегодня утром огласит итоговые результаты выборов депутатов

«Выборы завершились благополучно, существенных нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Идет подсчет голосов», — сказали в ЦОН.

Как отметили эксперты, по предварительным данным, самая высокая явка была в последний день голосования.

«Множество федеральных и региональных наблюдателей, в том числе и руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, положительно оценили ход избирательной кампании в республике. По их мнению, в отличии от предыдущих выборов в Дагестане нынешние отличились прозрачностью, достигнутой благодаря усилиям институтов гражданского общества прежде всего», — отметили в центре наблюдения.