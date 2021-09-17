Избирком Дагестана отреагировал на инцидент на избирательном участке в селе Хаджалмахи Левашинского района

Избирательная комиссия Республики Дагестан 10 сентября 2021 года, рассмотрев жалобу Нураева Омара Ахмедовича, своим постановлением отменила решение участковой избирательной комиссии № 0944 от 16 августа 2021 года «Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет «Хаджалмахинский» Нураева Омара Ахмедовича» и постановление территориальной избирательной комиссии Левашинского района от 7 сентября 2021 года, которым жалоба О.А. Нураева была оставлена без удовлетворения. Избирком Дагестана обязал участковую избирательную комиссию № 0944 незамедлительно включить кандидата Нураева Омара Ахмедовича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет «Хаджалмахинский» пятого созыва 17-19 сентября 2021 года. Вместе с тем участковой избирательной комиссией № 0944 решение Избирательной комиссии Республики Дагестан исполнено не было. Исходя из этого по обращению территориальной избирательной комиссии Левашинского района прокуратура Левашинского района внесла в участковую избирательную комиссию № 0944 представление об устранении допущенных правонарушений. Действиям участковой избирательной комиссии № 0944 будет дана надлежащая правовая оценка.

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