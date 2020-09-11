Избирательные участки в Агульском районе начали свою работу

С 11 сентября в течение трех дней по всей стране пройдут выборные кампании. В МО «Агульский район» для реализации волеизъявления граждан организованы 17 избирательных участков, а также два дополнительно на прикутанных хозяйствах.

Один из избирательных участков под номером 0011 организован и в районном центре. Одним из первых проявить свое гражданское право на участок для голосования пришел житель села Тпиг Магомедрасул Кубутаевич Рамазанов.

Он подчеркнул, что участие в выборах является не только правом каждого гражданина, но и его моральным выбором, реализация которого необходима в интересах нынешнего и будущих поколений.