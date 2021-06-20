Избирательные комиссии призваны оперативно реагировать

Наделение избирательных комиссий правом внесудебной блокировки незаконной агитации в Сети в период проведения избирательных кампаний призвано оперативно реагировать и препятствовать распространению незаконной агитации через интернет.

Совершенно верно, как и предполагает редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич, в складывающейся общественно-политической ситуации в стране к выборам в Государственную Думу РФ ожидается мощнейший пресс дезинформации и агитации с целью раскачки общества на подобие прошедших недавно событий в Белоруссии. И потому наши органы власти принимают упредительные меры для защиты общества.

В связи с этим хочу добавить, что пока тянутся судебные тяжбы, на оппонентов в борьбе за депутатский мандат, партии, их лидеров и сторонников можно слить в Сети ушаты лжи и грязи, всякого рода фейки и т.д. А в суд за нарушение требований законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах, можно и потом обратиться и спокойно разобраться.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»