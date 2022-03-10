Избербаш отправил гуманитарную помощь беженцам Донбасса

Избербаш отправил 6-ти тонный гуманитарный груз в Ростовскую область. Партия «Единая Россия» вместе с администрацией города, депутатами горсобрания и бизнес-сообществом организовали отправку гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся в Ростовской области.

Это продукты питания первой необходимости, средства личной гигиены, а также наборы индивидуальной гигиены для детей.

В погрузке гуманитарной помощи помогли волонтёры Индустриально-промышленного и технического колледжа. Транспортировку груза организовали силами МЧС Дагестана.