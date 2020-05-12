Общество

Из жизни одного солдата

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Поистине, любая война преследует какие-то цели, даже если они поверхностные и недалёкие, а воины, отдающие жизни ради их достижения, в конечном счёте всегда становятся напрасными жертвами в этой бессмыслице.

Другое дело – война, ворвавшаяся к тебе в дом, в Отчизну, разносящая смерть и горе на родной земле. Такая война становится делом первоочередным и святым для каждого человека, способного дать хоть какой-то отпор врагу.

Так, в первый же год Великой Отечественной войны ряды красноармейцев пополнялись добровольцами разных возрастов и профессий из каждой точки страны; они были объединены одной общей идеей – идеей свободы и суверенитета Родины.

Среди них было много выходцев и из Агульского района. Одним из тех, кто встал на защиту своей страны в самое тяжёлое для неё время, был Сагидов Хидирнаби Сагидович (1920-1982) из селения Рича.

Жизнь довольно сурово обошлась с семьёй Хидирнаби: до начала войны — в период раскулачивания зажиточных крестьян — их семья была признана кулацкой (несколько десятков крупнорогатого скота у крестьянина уже являлось поводом для присвоения ему статуса кулака), хозяйство у них отобрали, родителей — Сагида и Цlаеваз — сослали в Киргизию. В селе без родителей осталось четверо детей: Хидирнас, Рамазан, Байранкиз и Хидирнаби — старший из них. Жили они очень бедно. Когда началась война, Хидирнаби, чувствуя ответственность за остальных братьев и сестру, добровольно вызвался на фронт и полученные, вероятно, в качестве социальной помощи фронтовикам 500 рублей отправил в село, чтобы они хоть как-то улучшили скудное положение оставшихся домочадцев.

Итак, в 1941 году 21-летний Хидирнаби Сагидов оказывается рядовым 144 стрелкового полка, в составе которого и проходит весь боевой путь. В одном из сражений он получает тяжёлое ранение: осколками снаряда, взорвавшегося в близком от него расстоянии, ему частично повредило левый бок, он также лишился одного глаза. После госпиталя Хидирнаби возвращается в строй и продолжает воевать до самого победного конца.

Детально обрисовать картину боевого пути Хидирнаби не представляется возможным, за неимением достаточной информации. Документы, свидетельствующие о наградах и медалях, которые ему были вручены, досадно утрачены. Однако, со слов его родных, которые часто слышали фронтовые истории от Хидирнаби, известно, что в гуще ожесточённых баталий ему довелось побывать и в плену немецком. И лишь счастливая случайность спасла его и ещё двенадцать советских солдат от смерти или продолжительных истязаний в фашистских лагерях – их обменяли на немецкого офицера, который в свою очередь был захвачен красноармейцами…

После войны Хидирнаби вернулся в родное село, обзавелся семьёй и жил в почёте, как и остальные участники тех ужасных событий, до самой смерти — в 1982 году.

Хасбулат Гамзатов

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