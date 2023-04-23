Из Табасаранского района выехала первая команда призывников

Сегодня, 23 апреля, в рамках весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля, из Табасаранского района на республиканский сборный пункт отправилась первая команда призывников.

В ряды Вооруженных Сил были направлены 6 человек, проводить их пришли родители призывников, работники администрации района, сотрудники военного комиссариата муниципалитета.

По словам военного комиссара Табасаранского района Садыка Мурадалиева, весенний призыв проходит в плановом режиме. На республиканском сборном пункте призывники пройдут медкомиссию и будут распределены по учебным частям, где и получат военно-учетную специальность. Направляться в зону проведения СВО они не будут.

«Защита Родины — это почетная обязанность гражданина нашей страны. Уроженцы нашего района достойно проявили себя в рядах российской армии в ходе специальной военной операции. Уверен, что и вы за предстоящий год в полной мере овладеете военной наукой и вернетесь домой с высоко поднятой головой», — сказал выступивший на построении от имени главы муниципалитета Магомеда Курбанова заместитель главы администрации по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев.

Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля, в общей сложности в армию должны отправиться 90 человек.