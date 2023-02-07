Из министра в фермеры

Керимхан Абасов из Республики Дагестан может часами рассказывать о фруктовых деревьях, благодатном климате на высоте 600 метров над уровнем моря и урожае, с которого обязательно первыми снимают пробу внучата. В свои 60 лет Керимхан Саидаметович встает засветло и отправляется посмотреть, как идет работа в его садоводческом хозяйстве.

Несмотря на зимний сезон – работа в хозяйстве не прекращается ни на один день. Какое-то деревце подвязать надо, другое «подкормить», третьему произвести обрезку ветвей. Простое с виду дело, по факту – сплошная наука.

— Садоводством я начал занимать сравнительно недавно, в 2018 году. Взял в аренду 200 га заброшенного колхоза в Магарамкентском районе. Хозяйство было бесхозным, росли старые, уже неплодоносящие деревья. У меня была государственная поддержка в 700 тысяч, субсидия на развитие и желание выращивать сады. Корчевал деревья, взял в аренду технику, закупил саженцы разных сортов и стал работать. Ведь никакая техника не помощник, если нет труда человеческих рук, — рассказывает Керимхан Абасов.

О садоводстве и плодородной земле дагестанского предгорья Керимхан Саидахметович знает не понаслышке. В 1988 году в своем родном селе Каракюре молодого экономиста избрали председателем колхоза, после руководил районным отделением казначейства, в 2001 возглавил администрацию Докузпаринского района. А в июле 2017 был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия родного Дагестана.

— Я год проработал в этой сфере. Знал все возможности нашего предгорья. Море, горы – на высоте 600-700 метров такая благодатная земля. Для садоводства лучше не придумаешь. Уделяя много времени сельскому хозяйству, я понял, что надо мне этим заниматься. Поэтому и работаю сам на земле.

Знаменитые Гренни Смит, Симиренко – это из яблонь, всеми любимые грушевые фавориты — Конференция, Аббат растут в садоводческом хозяйстве агрария. Урожаем прошлого года Абасов доволен — пять тысяч тонн. Часть продал, часть сдал на перерабатывающие предприятия, а три тонны в хранилище. В планах строительство собственно склада для фруктов, куда будут отправляться дары из сада, расширение посадок элитных сортов таких как Фуджи и Пинк Леди.

— Надо усиливать собственное производство элитных сортов, которые мы раньше везли из-за рубежа. У нас все есть возможности, мы вполне можем выращивать все сами. Сады у меня суперинтенсивные – на одном гектаре 3700 саженцев. Поэтому урожай можно получить достойный. И можно не только на Россию работать, но и на экспорт.

Сезон урожая в садах Керимхан Саидахметовича ждут не только в Дагестане. Солнечные яблочки разлетаются в соседние регионы и центральные районы России. Наливные фрукты очень ждут и внуки Абасова. У него их пока десять.

— Первое достается тому, кто первый к деду приедет в гости (Смеется). А так, конечно, всем достанется: бабушка (супруга Абасова) еще и пастилы наделает обязательно, мы все любим. Может быть и производство надо открывать: натуральное, домашнее. И там же концентрат для детского питания делать – я за это очень переживаю, у детей должно быть все лучшее, тогда я буду спокоен.

В хозяйстве Абасова трудится порядка 30 специалистов, но помогают все домочадцы. Особенно дедушку радует шестилетний Осман. Мальчик проявляет интерес к работе в садах, ходит с дедушкой утром на объезды, задает вопросы и внимательно слушает все советы. А дедушка мечтает, что внук станет агрономом и продолжит семейное садоводческое дело.

Источник: https://kavtoday.ru/article/7366