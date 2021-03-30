Из Махачкалы в Санкт-Петербург открыт новый авиарейс

Накануне в Махачкалу прибыл первый рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга. Его встретила официальная делегация. На данный момент рейсы проводятся четырежды в неделю. С конца апреля вылетов будет больше: добавится ещё один, по субботам. В мае авиакомпания сделает рейсы ежедневными.

Полет показал, что маршрут востребован: экономкласс был полностью заполнен.

Министр по туризму Расул Ибрагимов отметил, что новый маршрут позволит наладить межкультурный обмен и способствует развитию внутреннего туризма. В 2020 республику посетили 840 тыс. человек, а по прогнозам на 2021, гостей будет на 20-30% больше.

По словам председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, это хорошая новость для жителей обоих городов. В свою очередь директор АО «Аэропорт Махачкала» заявил, что в Дагестане ведётся работа по привлечению туристов, а новый рейс особенно актуален для жителей республики, поскольку на прилёт и вылет была загрузка более 90%.

Кроме того, был анонсирован конкурс, в рамках которого один из самолётов авиакомпании «Россия» будет назван в честь одного из дагестанских городов.