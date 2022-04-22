Общество

Из Махачкалы в Ереван можно будет полететь на самолете

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С 30 апреля авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из Международного аэропорта Махачкалы в Ереван. Вылеты запланированы по вторникам и субботам на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.   Расписание рейсов: вылет из аэропорта Махачкалы в 16:30 по московскому времени с прибытием в Ереван в 18:40 по местному времени (длительность полета – 1 час 10 минут);   вылет из Еревана в 15:15 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 15:20 по московскому времени (время полета – 1 час 05 минут).

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