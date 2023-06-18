Из Махачкалы к святым местам отбыла очередная группа паломников, которых профинансировал Сулейман Керимов

Накануне поздним вечером от Центральной Джума-мечети Махачкалы к святым местам Мекки и Медины отбыла группа паломников из Дагестана. Все они – члены семей военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции. Данная поездка также осуществлена в рамках благотворительной помощи дагестанского мецената Сулемана Керимова. Представители Муфтията и сами паломники выразили слова глубокой благодарности Сулейману Керимову за предоставленную возможность посетить святые земли. Слова напутствия отъезжающим сказали также представитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Шамиль Алиев, мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева и другие. Для удобства паломников компания «Марва-тур» организовала автобусы от Джума-мечети Махачкалы до столичного аэропорта и уже там многие надели ихрамы — одежду, предназначеную специально для совершения обрядов в хадже. Напомним, что Сулейман Керимов неоднократно финансировал поездки в хадж, продолжает спонсировать строительство духовного центра имени Пророка Исы. Всего, по словам организаторов, в этом году запланировано 70 рейсов, часть из них уже осуществлена. Это порядка 11 тысяч паломников. Всех их сопровождают опытные гиды и специалисты по хаджу.

Источник: Мирмол