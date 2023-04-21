Из Кизляра отправилась очередная группа казаков-добровольцев

Из Кизляра выехала очередная группа казаков-добровольцев в зону проведения СВО. Пятерых бойцов провожали у Собора Святого Георгия Победоносца и Поклонного креста жители Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов. Напутствовать добровольцев пришли руководители муниципалитетов, братья-казаки и, конечно, родные.

Руководитель Кизляра Александр Шувалов отметил, что казаки всегда славились мужеством, стойкостью и верностью Отечеству – что в очередной раз подтверждает кизлярское казачество. Он пожелал мужчинам воинской удачи и вернуться домой в том же составе, здоровыми и невредимыми.

К словам пожеланий присоединились глава МР «Кизлярский район» Аким Микиров, и.о. главы МР «Тарумовский район» РД Василий Джамалов, помощник военного комиссара Мурад Исмаилов, подчеркнув, что героизм – это уже то, что эти сыновья, мужья, отцы стали добровольцами, решив отправиться на спецоперацию.

Новая группа убыла в сформировавшуюся бригаду «Терек», куда вошли созданные ранее батальоны «Терек», «Скиф» и «Сибирь». Как рассказал атаман КОПОКО ТВКО Василий Наумочкин, который возглавлял первый взвод, «Терек» — это сильная бригада, оснащенная новой техникой, в том числе установками «Град», дальнобойной артиллерией, способной нанести удар врагам за 30 километров.

Провожая третью группу казаков, атаман отметил, что формируется четвертая, и так до тех пор, пора родина будет нуждаться в помощи и защите. «Мы были первым взводом, отправившимся на СВО, и готовы туда вернуться вновь. Кто, если не мы, братцы!» — сказал Василий Наумочкин.

Именно этим девизом руководствуется и махачкалинец Родион. Действующий офицер, он взял отпуск и отправился в составе казачьего отряда на защиту родины. Названный в честь деда, погибшего на фронте в 1943 году, не мог иначе. И уже с 2014 года решил, что продолжит боевой путь дедушки, не смотря на уговоры родных. Дома Родиона будет ждать большая семья, трое сыновей, старший – тоже пошел по стопам отца, поступив в военную академию.

Казак Сергей, улыбаясь без тени волнения, рассказал, что отправляется на передовую во второй раз, чтобы приблизить победу: «Я думаю все у нас получится! Ждите, мы вернемся!»

Молитвой казаков проводил благочинный Кизлярского церковного округа, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Махачкалинской епархии отец Павел, который сказал, что Пасхальные дни напоминают нам о том, что Христос победил смерть — это победа жизни над смертью, победа добра над злом: «Помните об этом в трудные минуты! Если Бог с нами, за нас, то кто против нас?! Божьей помощи вам!».

Поддержать казаков пришли солисты Государственного Кизлярского Терского ансамбля казачьей песни, которые исполнили несколько песен. «Давайте еще одну» — попросили казаки. Они тепло обнялись с родными, поцеловали детей, и пообещали вернуться.