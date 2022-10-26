Из Каспийска проводили очередную группу мобилизованных для участия в СВО

Набор резервной группы военнообязанных продолжается в рамках частичной мобилизации, объявленной Верховным Главнокомандующим ВС РФ.

Со словами напутствия к ребятам обратились Военком Каспийска, представители Администрации и депутатского корпуса. Самые теплые пожелания прозвучали из уст родных- вернуться домой живыми и невредимыми с победой.

По сложившейся традиции мобилизованным вручили обмундирование от мецената из Каспийска, директора ООО «Юг» Кирпичный завод Магомед-Расула Расулова, наборы аптечных принадлежностей от депутатов Городского Собрания ГО «г.Каспийск». Финансовую поддержку на сопутствующие нужды оказал депутат Городского Собрания Далгат Расулов.

Напомним, в городе функционирует штаб поддержки семей мобилизованных #МыВместе. Штаб принимает заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной, юридической помощи семьям военнослужащих.

Федеральная горячая линия – 8-800-200-3411