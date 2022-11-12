Из Избербаша и Каякентского района в рамках осенней призывной кампании отправились призывники для несения срочной службы

Сегодня, 12 ноября, мэр Избербаша Магомед Исаков вместе с главой Каякентского района Магомедом Элдерхановым принял участие в торжественной отправке наших земляков для прохождения срочной службы в рамках осенней призывной компании.

В мероприятии также приняли участие военный комиссар города Избербаш Каякентского и Карабудахкенсткого районов Даитбек Шахбанов, председатель совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, воины-интернационалисты, друзья и родственники будущих солдат!

Обращаясь к присутствующим глава города подчеркнул, что служба в Вооружённых силах – это школа возмужания, становления молодого человека как мужчины и гражданина, почетная и ответственная миссия. Пожелал новобранцам всего самого наилучшего, интересной и достойной службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Отделом культуры администрации города Избербаш были организованы танцы и песни для всех желающих. Завершилось мероприятие общей фотографией.