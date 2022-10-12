Из Хасавюрта отправилась еще одна группа мобилизованных на региональный сборный пункт

Из временного сборного пункта военного комиссариата по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам продолжают отправку резервистов, получивших повестки в рамках частичной мобилизации.
Сегодня провожать мобилизованных пришли заместитель главы администрации Арсен Муртазалиев, депутат городского Собрания Олеся Зубаирова.
Всем мобилизованным на временном сборном пункте военного комиссариата вручили комплекты со спальными мешками и прорезиненными ковриками.
Арсен Муртазалиев подчеркнул, что семьи мобилизованных не останутся без поддержки.