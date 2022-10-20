Из Хасавюрта отправилась еще одна группа мобилизованных на региональный сборный пункт

Накануне, новая группа мобилизованных отправилась из временного призывного пункта военного комиссариата г. Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов, отправилась на боевое слаживание в учебный центр.

На месте мобилизованным вручили комплекты со спальными мешками, прорезиненными коврики, а также помогли с амуницией. Рассказали на какие льготы они могут рассчитывать, а также какое денежное довольствие будут получать ежемесячно.

Кроме того, проинформировали о принятых мерах поддержки мобилизованных и их семей в городе.

Проводить ребят пришли активисты муниципального штаба #МыВместе, они вручили им продуктовые пакеты.