Герои Z

Из Хасавюрта отправилась еще одна группа мобилизованных на региональный сборный пункт

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Накануне, новая группа мобилизованных отправилась из временного призывного пункта военного комиссариата г. Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов, отправилась на боевое слаживание в учебный центр.

На месте мобилизованным вручили комплекты со спальными мешками, прорезиненными коврики, а также помогли с амуницией. Рассказали на какие льготы они могут рассчитывать, а также какое денежное довольствие будут получать ежемесячно.

Кроме того, проинформировали о принятых мерах поддержки мобилизованных и их семей в городе.

Проводить ребят пришли активисты муниципального штаба #МыВместе, они вручили им продуктовые пакеты.

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