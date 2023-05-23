Сегодня из Гунибского района для прохождения срочной военной службы отправлена очередная группа призывников, прошедших медицинскую комиссию и готовых выполнить свой воинский долг перед Родиной.

С наилучшими пожеланиями здоровья, счастливой службы и добрыми напутствиями, перед отправкой к ребятам обратился военный комиссар района Рустам Шарапов. Военком сообщил, что весенняя призывная кампания в районе проходит в плановом режиме, что отправляемая из района группа призывников, в сопровождении сотрудника военкомата поедет в республиканский сборный пункт, откуда их направят в воинские части для прохождения срочной службы.

После завершения срочной службы ребята могут при желании заключить контракт и продолжить военную службу. Также Шарапов напомнил, что срочники в зону СВО направляться не будут.