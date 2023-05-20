Из города Кизляра выехала очередная группа призывников

Вчера, 19 мая, для 13 ребят из Кизляра и Кизлярского района наступила пора служить в армии. В военкомате, расположенном в городе Кизляре, состоялась очередная отправка призывников на службу в Вооруженные силы России. Их провожали близкие, родные, друзья, а также представители государственных органов и общественных организаций.

С напутствием к новобранцам обратился и.о. военного комиссара городов Кизляр и Южно-Сухокумск, Кизлярского района РД Рамазан Курамагомедов. В своей речи он акцентировал внимание на том, что служба по защите рубежей нашего Отечества – это почетный долг каждого россиянина. Напомнил, что все мобилизованные по призыву вне зависимости от наличия специальности, будут проходить военную службу на территории России. Военком пожелал им достойно выполнить свой долг перед Родиной, быть целеустремленными и вернуться домой возмужавшими и повзрослевшими.

Обращаясь к будущим военнослужащим, руководитель Центра военно-патриотической работы и допризывной подготовки детей и молодежи, ветеран боевых действий в Афганистане и Дагестане Ахмедпаша Амирилаев в своём наставлении так пожелал юношам достойно исполнять ратный долг. «Пусть сила духа, ответственность и волевой характер помогут вам отслужить смело, уверенно и легко. Пусть армейская жизнь не пугает, а удача всегда будет на вашей стороне. С гордостью и честью несите воинскую обязанность и скорее возвращайся к нам возмужавшими, окрепшим и уверенным в себе», — сказал он.

Традиционно в мероприятии принимал участие заместитель начальника ОМВД России по Кизлярскому району Эльдар Магомедов. Он поздравил будущих защитников Отечества с призывом на службу и пожелал стойко выдержать все трудности, найти верных друзей, приумножить силу и мудрость!

«Пусть верность присяге укрепит в каждом из вас любовь к Родине и стойкость!», — добавил подполковник полиции.

А далее, погрузившись в автобус, 13 юношей из Кизляра и Кизлярского района под звуки марша отбыли на Республиканский сборный пункт в город Махачкалу.