Из Дагестана – на линию огня

Участники круглого стола парламента республики выступили за оптимизацию схемы социальных гарантий для участников СВО и их семей.

Недавно в Махачкале состоялось заседание круглого стола Народного Собрания Республики Дагестан, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной ветвей власти республики, общественных организаций и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В ходе состоявшего диалога были обсуждены дополнительные меры поддержки защитников Отечества, принимающих участие в боевых действиях в зоне проведения СВО, а также членов их семей.

На этом заседании круглого стола заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Камил Давдиев сообщил о том, что за время проведения специальной военной операции за проявленную в боях отвагу и мужество более 500 военнослужащих – уроженцев республики удостоены государственных наград. При этом пятеро из них стали Героями России.

В ходе начавшегося разговора депутат НС РД Елена Ельникова предложила внедрить более упрощённую схему социальной реабилитации военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и членов их семей. Народная избранница выступила за создание комплексной системы психологической помощи для бойцов, вернувшихся на малую родину после ранения или контузии. По мнению Ельниковой, в процесс социальной реабилитации должны быть включены не только государственные психологические службы, но и духовно-просветительские центры.

В ходе проведения специальной военной операции за отвагу и мужество, проявленные в боях, более 500 военнослужащих – уроженцев республики удостоены государственных наград, а пятеро из них стали Героями России.

На этом заседании круглого стола заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Камил Давдиев сообщил о том, что за время проведения специальной военной операции за проявленную в боях отвагу и мужество более 500 военнослужащих – уроженцев республики удостоены государственных наград. При этом пятеро из них стали Героями России.

В ходе начавшегося разговора депутат НС РД Елена Ельникова предложила внедрить более упрощённую схему социальной реабилитации военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и членов их семей. Народная избранница выступила за создание комплексной системы психологической помощи для бойцов, вернувшихся на малую родину после ранения или контузии. По мнению Ельниковой, в процесс социальной реабилитации должны быть включены не только государственные психологические службы, но и духовно-просветительские центры.

В ходе проведения специальной военной операции за отвагу и мужество, проявленные в боях, более 500 военнослужащих – уроженцев республики удостоены государственных наград, а пятеро из них стали Героями России

Включившаяся в диалог генеральный директор российской государственной вещательной компании (РГВК) «Дагестан» Камила Гамзатова выступила с предложением о создании в республике отдельной организации участников специальной военной операции и граждан, осуществляющих трудовую деятельность на новых российских территориях, утвердить правовой статус участника СВО. По утверждению Гамзатовой, это позволит дать участникам СВО и приравненным к ним гражданам (в пределах республики) возможность получать дополнительные социальные льготы. Гендиректор РГВК «Дагестан» также напомнила, что с 20 февраля 2023 года по всей стране, в том числе и в Дагестане, пройдут телемарафоны по сбору средств для участников СВО, и пригласила всех граждан республики принять участие в новой благотворительной акции.

Принявшие участие в круглом столе представители республиканского министерства труда и социального развития, регионального отделения Союза женщин России проинформировали, что накануне Дня защитника Отечества состоялась отправка в зону проведения спецоперации для бойцов на передовой гуманитарного груза с праздничными посылками и поздравлениями.

Модератор круглого стола, подводя итоги состоявшегося диалога, заверил, что все предложения его участников станут основой для внесения необходимых поправок в региональный законопроект о мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей…

На днях глава Республики Дагестан Сергей Меликов вручил доктору медицинских наук, руководителю отделения ортопедии и травматологии Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского в Москве Багавдину Ахмедову орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» с формулировкой «За заслуги в области здравоохранения, за высокий профессионализм».

Ахмедов – уроженец Дагестана, выпускник Дагестанского государственного медицинского университета. Он уже не один год живёт и трудится в Москве, но при этом продолжает поддерживать профессиональные связи с медицинскими учреждениями родной республики.

Багавдин Гаджиевич – участник многих международных медицинских симпозиумов, всероссийских конференций врачей. В его активе сотни блестяще проведённых операций, десятки поездок для участия в лечебных практиках в лучших клиниках как в Российской Федерации, так и за рубежом. И всё-таки самой запоминающейся хирургической практикой для Ахмедова стала та, которую он провёл в течение месячной командировки в зоне специальной военной операции. Об этом врач и рассказал журналистам после своего награждения орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

В одной из клиник в Донбассе хирург провёл десятки сложнейших операций. Ахмедов с уважением отзывается о реаниматологах, терапевтах и анестезиологах, а также о медицинских сёстрах, прибывших в командировку в Донбасс из Дагестана, во взаимодействии с которыми ему удалось поставить на ноги не один десяток раненых бойцов.

– Больше всего меня поразила тяжесть травм, серьёзность повреждений, полученных бойцами в боях, – подчеркнул во время беседы Багавдин Гаджиевич. – Ну а порадовал прежде всего боевой настрой прооперированных воинов, их высокая мотивация выздороветь и вернуться в боевой строй…

«Ассалам алейкум, дорогие солдаты! Хочу поздравить вас с Днём защитника Отечества и пожелать вам здоровья. Меня зовут Ибрагим Ахмедов, я учусь в спортивной школе в команде «Молния». Желаю вам побед!» – это слова из письма бойцам, сражающимся на передовой в зоне СВО, воспитанника детской спортивной школы в Махачкале. Всего же вместе с гуманитарной помощью в зону проведения СВО было подготовлено 150 писем от юных спортсменов ДСШ.

Этот гуманитарный груз собрали тренеры и их подопечные в короткий срок. Отправке подлежали предметы первой необходимости и продукты питания. Маршрут следования: Махачкала – Запорожская область.

Груз с гуманитарной помощью сопровождали заместитель директора ДСШ Михаил Маркаров, тренеры Арсланали Магомедзакиров, Башир Курбанов и два водителя Ахмед Султан и Магомед Баширов. Преодолев за двое суток не одну сотню километров, машина с делегацией из Махачкалы в сопровождении военной полиции прибыла к месту назначения. Посланцы Дагестана с большой радостью были встречены командиром воинского формирования и его бойцами.

– В этой разовой благотворительной акции приняли участие более тысячи человек, – сказал Михаил Маркаров при передаче военнослужащим писем от юных спортсменов и доставленного груза. – В этой помощи – частичка души мальчишек и девчонок нашей школы…

Источник: http://redstar.ru/iz-dagestana-na-liniyu-ognya/