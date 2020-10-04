IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» — надо успеть

Три года назад ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей) организовал конкурс фотографий, который проходил под названием «Русская цивилизация». К участию приглашались не только отечественные фотолюбители, участие могли принять и фотографы из других стран.

Тогда участниками было прислано десять тысяч фотографий, самих же участников насчитывалось всего около тысячи восьмисот. Зато география была очень широкой — 28 стран.

В прошлогоднем конкурсе участников не только стало почти в два раза больше, но и список стран-участников тоже увеличился до 32 стран мира. Всего же было прислано 19 500 фотографий.

С каждым годом масштабы конкурса значительно расширяются. Поражает, насколько русский человек, живущий за границей стремится поделиться тем, какой видит Родину.

В 2020 году конкурс стартует 5 октября и любой желающий сможет загрузить свои авторские фотоснимки на интернет-платформу www.rucivilization.ru.

Требований к конкурсантам немного: основное — участник должен быть совершеннолетним. Кроме того, одним участником может быть представлено не больше пяти фотографий, «не старше» пяти лет.

Номинаций конкурса также три: «Уникальная природа», «Многонациональная Москва», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Лица и поколения», призванных отобразить огромное многообразие культур, традиций, народов нашей страны.

Этап приема работ будет длиться полтора месяца, а после 15 ноября жюри, собранное из известных мировых художников, фотографов, журналистов, общественных деятелей начнут отбирать победителей. Победителей пригласят в Москву на награждение, там же на улицах будут выставлены их работы, как и в предыдущие годы.

Снимки ранее можно было увидеть в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя Также они были доступны в других галереях и даже столичных парках.

В прошлом году работы участников, заслужившие наибольшую похвалу за все время существования фотоконкурса «Русская цивилизация», выставлялись в рамках большой фотовыставки в ГУМе.

Заметна тенденция растущего к конкурсу интереса за рубежом. Подтверждает это и тот факт, что выставки «Русская цивилизация», не без поддержки Россотрудничества, были организованы в странах ближнего и дальнего зарубежья.