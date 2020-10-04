Общество

IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» — надо успеть

Оставить комментарий

Три года назад ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей) организовал конкурс фотографий, который проходил под названием «Русская цивилизация». К участию приглашались не только отечественные фотолюбители, участие могли принять и фотографы из других стран.

Тогда участниками было прислано десять тысяч фотографий, самих же участников насчитывалось всего около тысячи восьмисот. Зато география была очень широкой — 28 стран.
В прошлогоднем конкурсе участников не только стало почти в два раза больше, но и список стран-участников тоже увеличился до 32 стран мира. Всего же было прислано 19 500 фотографий.

С каждым годом масштабы конкурса значительно расширяются. Поражает, насколько русский человек, живущий за границей стремится поделиться тем, какой видит Родину.
В 2020 году конкурс стартует 5 октября и любой желающий сможет загрузить свои авторские фотоснимки на интернет-платформу www.rucivilization.ru.

Требований к конкурсантам немного: основное — участник должен быть совершеннолетним. Кроме того, одним участником может быть представлено не больше пяти фотографий, «не старше» пяти лет.

Номинаций конкурса также три: «Уникальная природа», «Многонациональная Москва», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Лица и поколения», призванных отобразить огромное многообразие культур, традиций, народов нашей страны.

Этап приема работ будет длиться полтора месяца, а после 15 ноября жюри, собранное из известных мировых художников, фотографов, журналистов, общественных деятелей начнут отбирать победителей. Победителей пригласят в Москву на награждение, там же на улицах будут выставлены их работы, как и в предыдущие годы.

Снимки ранее можно было увидеть в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя Также они были доступны в других галереях и даже столичных парках.
В прошлом году работы участников, заслужившие наибольшую похвалу за все время существования фотоконкурса «Русская цивилизация», выставлялись в рамках большой фотовыставки в ГУМе.

Заметна тенденция растущего к конкурсу интереса за рубежом. Подтверждает это и тот факт, что выставки «Русская цивилизация», не без поддержки Россотрудничества, были организованы в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Также читают:

Руководитель Минкомсвязи рассмотрел вопросы жителе...
Большинство жителей Дагестана соблюдают режим само...
Зима не сдается
Координационный центр мусульман Северного Кавказа ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *