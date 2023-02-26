IV-ая межрайонная олимпиада по математике прошла в Сулейман-Стальском районе

В ней приняли участие учащиеся 10-11 классов Ахтынского, Докузпаринского, Магарамкентского, Курахского, Хивского и Сулейман-Стальского районов.

Итоги среди 10-х классов:

1 место — ученица Икринской школы Курахского района Л. Абдулкеримова,

2 место — ученица Новоаулской школы Магарамкентского района Д. Набиева,

3 место — учащийся Мискинджинской школы Докузпаринского района А. Алискеров.

Итоги среди 11-х классов:

1 место — ученица Ахтынской школы Р. Шахэмирова,

2 место — ученик Новопоселковой школы Ш. Тагиров, 3 место — ученица Касумкентской школы А. Демирова.

Победители получили грамоты и денежные призы от благотворительного фонда «Иман». Мероприятие состоялось при поддержке администрации муниципалитета, благотворительного фонда «Иман» и меценатов.