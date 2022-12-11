ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ КАК ДОПУСК К СДАЧЕ ЕГЭ

7 декабря 2022 года выпускники одиннадцатых классов всех школ страны приступили к написанию итогового сочинения, успешная сдача которого является необходимым условием допуска к Единому государственному экзамену.

Правом написать сочинение могут воспользоваться не только одиннадцатиклассники, а также те, кто окончил общеобразовательное учреждение ранее, и теперь планируют поступать в высшие учебные заведения.

Написание итогового сочинения требует от учащихся строгого исполнения ряда требований.

Так, старт написанию сочинения даётся в 10:00 по местному времени. На написание сочинения (изложения) даётся 3 часа 55 минут. Для отдельной категории школьников это время может быть увеличено на полтора часа.

За это время учащиеся должны написать сочинение объемом не менее трехсот пятидесяти слов. В помощь участникам может быть предложен лишь орфографический словарь, никаких других пособий у ученика быть не должно. Кроме того, недопустимым является использование средств связи, а также диктофонов, справочных материалов, ранее сделанных записей. Все это может послужить причиной удаления учащегося из кабинета. За свою работу ученик может получить лишь два варианта оценивания. Итогом его работы станет «зачет» или «незачет». Для тех учащихся, кто по каким-либо причинам не смог сдать итоговое сочинение или получил «незачет», будет предоставлена дополнительная возможность пройти эту процедуру повторно. В 2023 году датами повторного проведения сочинения станут 1 февраля и 3 мая.

В текущем году произошли некоторые изменения. В частности, был создан банк тем. Кроме того, расширены возможности выбора темы: в каждом комплекте будет шесть тем, в который войдут по две темы из каждого тематического блока.

Кроме того, важной информацией для абитуриентов должен стать тот факт, что при поступлении в высшие учебные заведения написанная работа сохраняет свою актуальность в течение следующих четырех лет.

Однако, в случае повторного написания сочинения, при поступлении в вуз принимается работа текущего года, так как при наличии нового сочинения прошлые работы аннулируются.

В Республике Дагестан на написание итогового сочинения заявлено почти одиннадцать тысяч человек. В их числе 65 человек, которые будут писать итоговое изложение. Напомним, такая форма написания предусмотрена для участников с ОВЗ. При этом продолжительность написания экзамена для детей с инвалидностью увеличивается на полтора часа.

В МКОУ «Тпигская СОШ» в текущем году итоговое сочинение пишут двенадцать детей. По словам учителя русского языка и литературы школы Эльвины Гаджимурадовой, написанию экзамена предшествовала методическая подготовка, в рамках которой ребята смогли отточить свои навыки в грамотном изложении своих мыслей по заданной теме.

«Уверена, эти навыки пригодятся учащимся и в будущем, потому как умение грамотно излагать свои мысли является важной чертой коммуникабельности каждого человека», — отметила Гаджимурадова.

В общей сложности, в единый день написания Итогового сочинения в школах Агульского района свои работы напишут более тридцати детей.

Важно, что при оценке работ школьников основным аспектом является требования к объему, соответствие теме и аргументированность позиции автора. В остальном же порядок проведения и критерии оценивания изложений в 2022 году остались без изменений.

Алена Магомедова