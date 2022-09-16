Итоги заседания Госсовета по развитию туризма прокомментировал Сергей Меликов

В рамках Восточного экономического форума состоялось заседание Госсовета по развитию туризма. Итоги заседания прокомментировал Сергей Меликов. По словам Главы Республики Дагестан, согласно анализу, проведённому рабочей группой в рамках ВЭФ, проблемы логистики, инфраструктуры и сервиса в туристической отрасли есть не только в Дагестане.

По словам Сергея Меликова, необходимо провести дополнительный мониторинг, исследовать ситуацию по отдельным направлениям нашей туристической отрасли, а также следовать решениям прописанным в протоколе Госсовета. Эти решения, по словам Меликова, полностью соответствуют стратегии развития Дагестана и целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».