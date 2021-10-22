Культура

Итоги туристического сезона текущего года подвели на совещании в Правительстве РД

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21 октября Абдулпатах Амирханов провёл совещание, где были подведены итоги туристического сезона 2021 года. Кроме того в рамках совещания обсуждались вопросы Ассоциации туристской индустрии, созданной в Дагестане. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмина Мерданова, ассоциация создана с целью повышения конкурентоспособности в различных направлениях деятельности туристических предприятий Дагестана. По словам врио главы Минтуризма РД, уже утверждена структура Ассоциации и её устав.

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