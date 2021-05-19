Итоги социально-экономического развития 2020 года озвучили на заседании Правительства РД

19 мая прошло заседание Правительства РД под руководством Абдулпатаха Амирханова.

На повестке стоял основной доклад руководителя Минэкономразвития РД Руслана Алиева по социально-экономическому развитию Дагестана в 2020 году. Он отметил, что в Дагестане, как и в целом по всему миру, экономическое развитие стало зависимым от эпидемиологической ситуации, под которую пришлось подстраиваться. Ряд мер был принят для поддержки населения, бизнеса и предприятий. Тем не менее республика смогла достичь положительных показателей за счёт роста показателей сельского хозяйства в разных отраслях, промышленного производства, инвестиций в основной капитал.

Также он озвучил объем построенных и введённых в эксплуатацию соцобъектов и дорожной инфраструктуры.

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