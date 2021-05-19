Экономика

Итоги социально-экономического развития 2020 года озвучили на заседании Правительства РД

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19 мая прошло заседание Правительства РД под руководством Абдулпатаха Амирханова.
На повестке стоял основной доклад руководителя Минэкономразвития РД Руслана Алиева по социально-экономическому развитию Дагестана в 2020 году. Он отметил, что в Дагестане, как и в целом по всему миру, экономическое развитие стало зависимым от эпидемиологической ситуации, под которую пришлось подстраиваться. Ряд мер был принят для поддержки населения, бизнеса и предприятий. Тем не менее республика смогла достичь положительных показателей за счёт роста показателей сельского хозяйства в разных отраслях, промышленного производства, инвестиций в основной капитал.
Также он озвучил объем построенных и введённых в эксплуатацию соцобъектов и дорожной инфраструктуры.

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