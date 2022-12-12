Итоги реализации государственной программы «Доступная среда» подвели в Минтруда Дагестана

С 2014 года на территории Республики Дагестан реализуется госпрограмма «Доступная среда». Цель данной инициативы заключается в повышении уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности граждан с ОВЗ.

За общий период реализации программы её суммарный объем финансирования превысил один миллиард рублей. За счет данных средств были до оборудованы 742 объекта в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д.

Кроме того, организовано обучение специалистов для оказания услуг сопровождаемого проживания и ранней помощи. Дополнительно на базе ряда стационарных учреждений социального обслуживания региона созданы тренировочные площадки для проживания граждан с растройствами психики.