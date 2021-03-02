Итоги работы Агентства по предпринимательству и инвестициям РД обсудили в Правительстве Республики Дагестан

1 марта Председатель регионального кабинета министров Абдулпатах Амирханов возглавил совещание, на котором подводились итоги работы Агентства по предпринимательству и инвестициям РД и озвучивались планы ведомства на текущий год. На совещании с основным докладом по теме выступил заместитель руководителя Агентства Магомед Абдулкадыров. Он отметил, что в 2020 году кассовый расход составил около шестисот миллионов рублей, которые были направленны на поддержку МСП в виде лизинга, микрозаймов, поручительств. Также в рамках выступления Магомед Абдулкадыров обозначил основные направления работы на 2021 год. Комментируя деятельность ведомства, Абдулпатах Амирханов указал на то, что работа Агентства должна быть более масштабной с привлечением всех имеющихся ресурсов.

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