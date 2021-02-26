Итоги и задачи системы здравоохранения республики прокомментировал Сергей Меликов

26 февраля в Республиканской клинической больнице состоялась коллегия Министерства здравоохранения РД при участии Сергея Меликова. Врио Главы Республики Дагестан выразил благодарность работникам сферы здравоохранения за самоотверженный труд в борьбе с COVID-19. Руководитель региона отметил достижения республики в медицинской сфере.

Особенно развитие получило первичное звено медпомощи на селе. Здесь построено двадцать ФАПов, а также 55 мобильных медпунктов. По программе «Земский доктор» в села направлены более двухсот медработников, среди которых сто восемьдесят один врач. Однако, несмотря на эти и другие достижения, сохраняется ряд проблем, среди которых дефицит кадров в сельской местности и сложности с материально-техническим обеспечением.

Также, по словам руководителя субъекта, внимание необходимо уделить коррупциогенным факторам в сфере медицины. Сергей Меликов подчеркнул, что у системы здравоохранения Дагестана есть все, чтобы стать лучшей в стране, однако необходимо перебороть человеческий фактор, а также мнения и традиции, которые сложились в данной сфере.