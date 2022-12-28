Итоги Года образования в Дагестане

Решением Сергея Меликова, 2022 год в Дагестане был объявлен Годом образования. Данный аспект свидетельствует о большом количестве событий, направленных на развитие сферы образования в регионе. Так за 2022 год были отремонтированы здания 191 дагестанской школы, построены 158 объектов образования из которых 103 школы и 55 детских садов.

В Год образования Сергей Меликов учредил 34 именные стипендии для молодых ученых за значительный вклад в развитие науки и технологий, а стипендии для студентов вузов республики были увеличены в трое. Кроме того, были проведены другие мероприятия, в том числе и воспитательного характера. Так, в 14 школах Дагестана созданы росгвардейские классы.

Важно, что работа, которая стартовала в 2022 году в целях развития образования будет продолжена и в дальнейшем.