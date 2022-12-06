Культура

Итоги Года Фазу Алиевой подвели в Центральном Доме литераторов в Москве

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Итоги большого цикла мероприятий к 90-летию со дня рождения Фазу Алиевой подвели в Центральном Доме литераторов в Москве. В мероприятии принял участие и Глава Дагестана Сергей Меликов. По словам руководителя региона, любовь к творчеству поэтессу объединяет сегодня всех нас.

«Вместе с народным поэтом Расулом Гамзатовым они открыли Дагестан всему миру, показали душевную красоту нашего многонационального народа», — отметил Меликов.

В свою очередь сын Фазу Алиевой, руководитель ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов поблагодарил всех, кто помнит и любит творчество Фазу Алиевой.

«Фазу всегда будет жить в наших сердцах», — сказал Магомедов.

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