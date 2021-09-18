Итальянцы в Дагестане помогут её энергетическому развитию

Манвел Мажонц провел совещание с итальянской компанией «Idroenergia SLR», в рамках которого прошло обсуждение по инвестированию проектов небольших гидроэлектростанций в высокогорных районах Дагестана.

Проработка данного вопроса осуществляется ещё с 2019 года совместными усилиями итальянской компании «ldroEnergia» и российской «EcoEnergy».

В настоящее время одобрены проекты шести малых гидроэлектростанций, чья суммарная мощность достигнет 6МВт. Завершение проектов ожидается в 2023-2024 гг.

Объем инвестиций в данные проекты составит 1,2 млрд. рублей.