Итальянец сделал пожертвование на реконструкцию мечети села Тпиг Агульского района

Сегодня, 29 ноября, на савещании у руководителя Агульского района Закира Каидова после докладов об оперативной обстановке в муниципалитете, которую докладчики отметили как спокойную, глава муниципалитета напомнил о вчерашнем визите в Агул гостей, в числе которых был и министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

«Среди гостей, которые вчера посещали наш муниципалитет, был итальянец, который объездил, наверное, весь мир. И самые яркие впечатления у него от Агульского района, в том числе и от его жителей. После посещения процесса реконструкции мечети в селе Тпиг и после того, как обошел сельское поселение и увидел все это, он рассказывал, что расчувствовался от приятных моментов. Мы этого не замечаем и порой ненавидим друг друга. За свой район меньше переживаем, чем люди со стороны», — отметил Закир Каидов.

Как сообщил руководитель муниципалитета, люди, не проживающие в муниципалитете, более часто предлагают различного рода идеи во благо района, нежели ее жители. «Я поражаюсь от того, что мы меньше за свой район переживаем, чем другие. Мы для того здесь собираемся, чтобы объединить наши идеи. Мы должны объединять наши общие усилия во благо района. У нас основной целью и задачей должны быть развитие и сохранение нашего района. Все, что есть — это все уникальное», — напомнил глава района.

Далее Закир Каидов призвал каждого жителя муниципалитета принять непосредственное участие в реконструкции мечети в районном центре. Как сказал руководитель муниципалитета, это надо делать, ни на кого не ссылаясь, и несмотря ни на что.

«Эта мечеть общая. И все, кто приезжает в гости, приезжают в райцентр. И первое, что хотят видеть гости — это школы и исторические мечети. Нам эту уникальность надо сохранить и нам нужно принимать непосредственное участие в реконструкции этой мечети. Это мой к вам призыв. Лично сам тоже буду принимать в этом участие и привлекать наших земляков в это богоугодное дело. Наши вчерашние гости, которые прибыли в район с министром по туризму, во время нашего разговора за чашкой чая несмотря на другое вероисповедание сделали пожертвование для реконструкции мечети. Представитель Италии также сделал пожертвование на реконструкцию мечети. Настолько тронуло его душу это все, и возникло личное желание участвовать в этом богоугодном деле. Если у итальянца такая душа, то мы должны еще больше принять активное участие в этом деле», — заключил Закир Каидов.

Камиль Мирзоев