Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам

С 1 марта визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов на туристические визы, о чем сообщил на своем официальном сайте. Среди требований для желающих посетить Италию в марте — справка о вакцинации против COVID-19 признанной в Европе вакциной (российские вакцины там не признаны) либо справка о перенесенной коронавирусной инфекции с переводом на итальянский или английский язык. Альтернативный документ — отрицательный ПЦР-тест сроком действия 72 часа, уточняет портал. Для российских самолетов воздушное пространство над Италией закрыто, как и над всей территорией Евросоюза в связи с санкциями. Полететь в Италию можно через третьи страны — например, через Турцию.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/italija-vozobnovila-vydachu-turisticheskih-viz-rossijanam/