IT-специалисты Дагестана показали уровень в хакатоне

Шамиль Магомедов — помощник госсекретаря Дагестана — принял участие в пресс-конференции по итогам завершения хакатона «IT-KOT». По его словам, дагестанские IT-разработчики показали хороший уровень. Это подтверждает и то, что первой в разработке приложений для туристов стала команда ДГТУ.Также Шамиль Магомедов отметил, что организаторам удалось привлечь больше интереса к хакатону: если первый турнир собрал всего 20 участников, то в текущем году их пришлось отсеивать из-за ограниченности площадки. В итоге хакатон принял 150 участников из 12 регионов. Были также разработчики из Нигерии и Китая. Они соревновались онлайн.

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