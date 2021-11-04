История возникновения Дня народного единства

4 ноября мы отмечаем один из общенародных праздников — День народного единства. У непосвящённых может возникнуть вопрос: а почему именно 4 ноября отмечается этот праздник?

Чтобы понять появление этой даты, нужно заглянуть вглубь истории, обратиться к событиям 400-летней давности. Бурные события начала 17 века в истории получили название «Смутное время».

Когда в самом конце 16-го века скончался последний представитель Рюриковичей на российском престоле сын Ивана Грозного Федор Иванович, начались лихие годы. Сначала царем стал боярин Борис Годунов, брат жены Федора Ивановича. Одновременно объявился самозванец, объявивший себя царевичем Дмитрием, погибшим ещё в 1597 году в Угличе. Этот Лжедмитрий l заручившись помощью польского короля Сигизмунда Вазы двинулся со своим войском на Москву. Бояре, считавшие Годунова узурпатором отравили его во время обеда, признали Лжедмитрия настоящим Дмитрием, впустили его в Москву и объявили царем. Через год его также убили и царем стал глава заговорщиков Василий Шуйский. Но в его правления объявился ещё один самозванец — Лжедмитрий II. Он также заручился поддержкой Польши и осадил Москву. Но с помощью шведов, которым обещали часть русских земель в Прибалтике, разогнать лагерь Лжедмитрия всё-таки удалось. Но правительство из семи бояр (Семибоярщина) низложило и самого Шуйского, постигнув его в монахи. Семибоярщина, таким образом, приглашает на русский престол польского королевича, сына Сигизмунда Владислава. Это произошло в 1610 году. Тогда-то поляки во главе с гетманом Гонсевским вошли в Москву и начали чинить беззаконие. Польские отряды лихоимствовали, грабили и убивали и в других областях страны. Государство Российское оказалось на грани исчезновения.

Вот тогда-то знамя борьбы с интервентами подняли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Усилиями многих народов, проявивших тогда всеобщее единство, польские интервенты были изгнаны из Москвы, и Россия была спасена. Это случилось 4 ноября 1612-го года. В следующем году на царский трон был избран новый царь из династии Романовых — 16-ти летний Михаил Федорович.

Вот так каждые раз, когда наступали тяжкие времена, народ объединялся чтобы победить и изгнать из страны незваных агрессоров. Так было и так будет всегда!

Источник: Дербент