История контрактной службы в России

Служба по контракту в ВС РФ — это единая система набора граждан на военную службу по договору, с целью повышения профессионального уровня военнослужащих и модернизации армии. История возникновения этой службы прослеживается еще со времен Советского Союза.

Первые попытки создания профессиональной армии в Советском Союзе начались в 1968 году, но официальное решение об этом было принято только в 1994 году,когда после распада СССР, Борис Ельцин утвердил указ о приеме на военную службу по контракту в ВС РФ.

Согласно документу, армия России получила шанс набрать еще 150 тысяч человек, которые готовы стать контрактниками. В то время так же был проведен ряд экспериментов и пилотных проектов, связанных с набором профессиональных военнослужащих в армию.

В 2003 году был принят Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в котором были определены основные принципы функционирования службы по контракту. Главной задачей этой службы было улучшение качества профессиональной подготовки кадров, снижение численности призывников и повышение мотивации военнослужащих.

С тех пор служба по контракту продолжила развиваться. К началу 2021 года число контрактников в армии России составляет более 450 тысяч человек.

Основные этапы развития этой службы можно выделить следующие:

1. 2003-2008 годы — создание базы для функционирования службы по контракту, определение правовых и финансовых аспектов этой службы.

2. 2008-2012 годы — активное продвижение контрактной службы в массы, повышение зарплат и социальных льгот для контрактников.

3. 2012-2017 годы — рост численности контрактников в армии, улучшение условий жизни и службы для этой категории военнослужащих.

4. С 2017 года — продолжение усиления роли контрактной службы в вооруженных силах, повышение престижа этой службы, рассмотрение возможности увеличения численности контрактников до 80%.

Контрактная служба в ВС нашего государства сегодня является важной составляющей системы национальной безопасности страны. Ее развитие позволяет обеспечивать армию квалифицированными и мотивированными кадрами, повышать эффективность и готовность к выполнению задач.

Источник