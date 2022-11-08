Истории мужества российских военных в зоне СВО

Военнослужащие Российской Армии продолжают показывать мастерство ведения боевых действий в СВО на Украине.

В числе военнослужащих, которые совершили героические подвиги в спецоперации на Украине и рядовой Камиль Гасанов. Военнослужащий выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений и материальному снабжению. Противник атаковал тыловую колонну, в которой находился Гасанов. Автомобиль, в котором находился военнослужащий, получил повреждения от разорвавшегося снаряда и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, Гасанов покинул машину и вступил в бой, входе которого нейтрализовал четырёх боевиков. Отразив нападение, Гасанов восстановил исправность автомобиля, после чего продолжил движение в заданном направлении и выполнил поставленную задачу.

Благодаря мужественным действиям другого военнослужащего Рашидхана Амирарсланова была поражена батарея 82-мм миномётов и ликвидированы до 20 украинских боевиков. Старший лейтенант Амирарсланов на подступах к одному из населённых пунктов организовал маскировку поста корректировки огня, точно определил местонахождение объектов националистов и своевременно передал координаты целей для нанесения удара.