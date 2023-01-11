Исторический парк передал школам оборудование для интерактивных экспозиций

В Дагестане создадут интерактивные мини-музеи в школах

В Махачкале переоснастили мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», старое оборудование будет передано школам. Это позволит создать интерактивные мини-музеи во многих учебных заведениях региона. «Завершилось техническое переоснащение исторического парка Махачкалы.

Исторические парки «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и на сегодняшний день насчитывает 24 города.