Культура

Исторический парк готовит мультимедийную выставку к 100-летию Расула Гамзатова

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Исторический парк Махачкалы начал подготовку мультимедийной экспозиции к 100-летию Расула Гамзатова. Она пройдет в регионе в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Исторического парка Махачкалы Тимур Велиханов в рамках ежегодного форума директоров мультимедийных парков «Россия-Моя история».

По словам Тимура Велиханова, подготовительная работа уже началась, на данном этапе ведется сбор архивного материала, который в будущем будет оцифрован и представлен на выставке. Помимо экспозиции планируется череда тематических мероприятий: мастер-классы, тематические экскурсии, встречи с творческими людьми.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова в 2023 году.

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