Исрафил Исрафилов рассказал о проекте-победителе конкурса грантов Главы Дагестана

Вчера, 29 декабря, Глава Дагестана Сергей Меликов наградил победителей конкурса проектов грантов Главы РД. В их числе руководитель движения волонтеров-медиков «Феникс» Исрафил Исрафилов.

«В 2019 году при поддержке главного врача городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева создали движение волонтеров-медиков в Дагестане. Мы решили, что будем специализироваться в оказании помощи медицинскому персоналу в больницах. Нашли единомышленников, через неделю у нас в составе было 20 активных волонтеров, а через 15 дней 100 студентов-медиков.

Заявки о вступлении к нам увеличивались с каждым днем. Решили провести отбор, в наших рядах оказались 300 единомышленников, проводили с ними мастер-классы. Название нашему волонтерскому отряду дали «Феникс». Мы стали первым волонтерским отрядом в России, который специализировался в оказании помощи медицинскому персоналу по уходу за пациентами. Видя наши старания и стремление, в 2019 году нас поддержали на грантовом конкурсе Главы РД. В 2020 году, когда в Дагестане началась пандемия коронавируса, волонтерский отряд «Феникс» был одним из немногих волонтерских движений, который был готов к этой ситуации. Мы направили на помощь в больницы свыше 200 волонтеров, они проявили себя профессионально и мужественно. Многие из них были награждены наградами от президента России и руководства региона. Сейчас наша задача дать новый этап развития нашему движению. Данный грант будет направлен на открытие волонтерского центра. Там волонтеры смогут проводить мероприятия и встречи. У нас в планах реализовать много мероприятий, особенно в приоритете возродить проект «Шатер здоровья»», — поделился с нами Исрафилов.

Источник: Мирмол