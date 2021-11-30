Исрафил Исрафилов: против дилетантов нужно выступать контраргументами, как это делает «Мракоборец»

В то время, пока врачи круглосуточно находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, в информационном тылу появился их новый боевой товарищ –телеграм-канал «Мракоборец | Борцы с антиваксерами», который ведет борьбу с антипрививочниками, сторонниками теории заговора и лжеучеными.

Администраторы канала собирают и публикуют сведения, заявления и другую информацию о противниках прививок, поясняя и аргументируя абсурдность их идей. Кроме разоблачения антиваксеров, телеграм-канал призывает читателей жаловаться на лженаучные публикации и дает пользователям инструкцию, как добиться блокировки аккаунта, распространяющего ложную информацию. При этом авторы проекта не выступают против аргументированной дискуссии.

«Промониторив канал, понимаешь, что против вакцинации выступают люди, находящиеся вне науки и медицины, и это неправильно. Откуда певица или массажист могут знать, вредна вакцина или нет? Когда они высказывают свою теорию, на какие научные исследования она опираются? Непонятно. Сегодня вакцинация вызывает раздражение в обществе, а когда такие лжеэксперты высказывают свои мысли, ситуация нагнетается еще больше. Конечно, против дилетантов нужно выступать контраргументами, как это делает «Мракоборец»», — прокомментировал журналист, руководитель волонтерского отряда «Феникс» при ГКБ г. Махачкалы Исрафил Исрафилов.

За девять дней существования «мракоборцы» добились теневого бана нескольких антипрививочников, заблокировали Яндекс.Диск Марии Шукшиной и собрали более 2 тысяч единомышленников. Судя по характеру постов, ребята всерьез намерены развеять смуту, которую такие профаны наводят в сознаниях наших соотечественников.