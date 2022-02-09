Исрафил Исрафилов прокомментировал негативные высказывания в сети об акции по доставке горячего питания врачам

В социальных сетях пошла волна негативных комментариев по поводу акции по доставке горячего питания медработникам «красных зон». Недоброжелатели возмущаются – неужели врачам нечего есть, считают их зарплату и утверждают, что им никто и ничего не должен.

По этому факту высказался дагестанский журналист, медиатехнолог, руководитель волонтерского корпуса «Феникс» Исрафил Исрафилов. Он отметил, что у дагестанского народа есть плохая черта — обсуждать в своей интерпретации все вокруг, поспешно додумывая массу небылиц сверху. Любую добрую, искреннюю инициативу они извращают так, что порой уже и не хочется делать что-либо хорошее.

«Недавно инициативная группа людей организовала горячее бесплатное питание врачам из «красной зоны». Этот акт абсолютно не предполагал собой мысль о том, что врачам нечего есть и они умирают от голода. Это простая, благородная акция, главной целью которой был не сам факт питания врачей, а одна из форм благодарности людям в белых халатах, которые круглые сутки спасают наши жизни. Так, часть нашего общества выразила крайнее возмущение: дескать, врачам нечего кушать? Тут же начались попытки считать их заработок. Внушение мысли, что никто им ничего не должен и еще куча всякой ерунды. В любом благом деле есть 2 принципа: хочешь помочь — помоги, не хочешь – молчи. Со вторым принципом у нас большие проблемы. Высказывая свои мелочные недовольства, основанные на внутренних больших комплексах, вы реально создаете нездоровую атмосферу вокруг той части людей, от которой зависит здоровье, зависят жизни наших родных и близких. Любая форма неблагодарности в ответ всегда вызовет сожаление, и даже раздражение. Врачи ни у кого ничего не просят, но как воспитанные люди, они с благодарностью примут помощь, заботу, внимание, в которой факт моральной поддержки куда выше материальной ценности. Это своеобразный позитивный контакт между врачебным братством и обществом. И убедительная просьба: не комментировать эту форму взаимовыручки всем тем, кто и так никогда ничем не помогает, но при этом всегда умудряется вставить свои далеко неавторитетные «5 копеек».

Врачам сейчас крайне необходима моральная поддержка населения, у них эмоциональное выгорание, им нужен глоток свежих, добрых, ярких эмоций. И каждое доброе слово от нас, каждая благодарность в тех же самых социальных сетях, каждый вот такой приятный маленький акт поддержки, даже в виде питания, для них — спасательный круг в адском водовороте страшной профессиональной рутины. И мы просим вас еще раз: если нет желания бросить им душевный спасательный круг, хотя бы не топите их», — пишет Исрафилов на своей странице в Инстаграм.