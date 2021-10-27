Вакцинация, Общество

Исрафил Исрафилов приступил к иммунизации от COVID-19

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Журналист Исрафил Исрафилов получил первый компонент антиковидной вакцины, аргументируя это тем, что не хочет пополнять ряды заболевших COVID-19. Журналист отметил, что «вакцинация — это безопасность», тем самым он выразил уверенность в рекомендациях тех, чья «квалификация и научная степень вызывают доверие». Кроме того, Исрафил Исрафилов занимает должность помощника главврача ГКБ N1 города Махачкалы по связям с общественностью и СМИ. Он отмечает, что вакцинированные граждане практически не поступают в больницу, а переносят вирус более легко.

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