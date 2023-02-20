Исрафил Исрафилов: «Наша цель – показать дагестанским, российским военнослужащим что мы рядом с ними»

Журналист Исрафил Исрафилов в рамках телемарафона, организованного в рамках акции «Все для Победы», рассказал о неоднократных поездках на территорию проведения спецоперации.

«Наша задача — помогать военнослужащим, которые выполняют свой долг, словами, делом, техникой, которая очень необходима. Мы стареемся ежемесячно выезжать и отвозить гуманитарный груз нашим ребятам, и планируем в дальнейшем так же ездить», — сказал Исрафилов. Журналист так же поделился, что, сопровождая гуманитарный груз, они с коллегами ни раз попадали в опасные ситуации.

«Как такового страха нет, мы знаем с какой миссией мы едем. Наша цель – показать дагестанским, российским военнослужащим что мы рядом с ними. В одну из поездок мы организовали музыкальное представление для бойцов. Народный артист Дагестана Магомедтагир Синдиков исполнял патриотические песни прямо в окопах. Так же, в центре Мариуполя мы собрали дагестанцев, приготовили плов, передали награды от Муфтията РД. В такие моменты особенно чувствуется единство нашего народа», — поделился журналист.

Напомним, что в рамках акции «Все для Победы» идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр.

Стать участником может каждый. Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО. Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life, а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/israfil-israfilov-nasha-cel-pokazat-dagestanskim-rossijskim-voennosluzhashhim-chto-my-rjadom-s-nimi/