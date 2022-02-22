Исрафил Исрафилов: «8 лет Киев делал все, чтобы сегодня Владимир Путин вынужденно признал новые государства»

Журналист Исрафил Исрафилов, комментируя подписание указов «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики», подчеркивает, что руководство Украины само максимально отстранилось от России и итог был предсказуем. «Все мы были свидетелями видеообращения главы государства Владимира Путина к нации, итогом которого стало признание ДНР и ЛНР. Видно было раздражение и усталость от всей этой ситуации в словах Путина. Начав с длинного исторического вступления о природе создания украинской государственности, президент признал, что ситуация в данный момент в тупике и у России не остается иного выхода, кроме как признать неподконтрольные Киеву территории. Сегодняшнее руководство Украины на протяжении 8 лет делало все, чтобы увеличить пропасть взаимного непонимания между странами. 8 лет официальный Киев делал все, чтобы отторгнуть от себя населения Донецка и Луганска. 8 лет Киев делал все, чтобы сегодня Владимир Путин вынужденно признал новые государства. Мы с вами стали свидетелями исторического события, которое, безусловно, изменит мир. Уверен, нам ответят дополнительными санкциями и новым витком русофобской истерии. Но мы это проходили в 2014-ом, пройдем и сейчас. Путин не предал своих соотечественников, а протянул им руку помощи. Да, теперь придется идти через испытания, но вся история нашей великой государственности – это череда тяжелых жизненных экзаменов, проходя через которые, мы становились только сильнее и крепче!», – прокомментировал журналист.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/israfil-israfilov-8-let-kiev-delal-vse-chtoby-segodnja-vladimir-putin-vynuzhdeno-priznal-novye-gosudarstva/